«L'amour est dans le pré» résiste au Covid-​​19

Un changement majeur attend les téléspectateurs dès le 1er épisode: fini la traditionnelle séance de distribution de courrier, dans laquelle les agriculteurs et agricultrices cherchant l'amour découvraient les lettres et photos de leurs soupirant(e)s. Désormais, ils reçoivent directement chez eux les missives, puis se rendent à Paris pour faire connaissance de leurs potentielles âmes sœurs, en présence de Karine Le Marchand, la charismatique animatrice de l'émission.

La présentatrice est chargée d'épauler les agriculteurs avant et après cette étape cruciale de speed dating, devenant en quelque sorte le Cupidon de l'émission. «Quand on a réfléchi à comment on pouvait améliorer le programme, on a décidé d'abandonner l'idée de réunir les agriculteurs pour leur distribuer le courrier, et on a pensé à les faire venir à Paris pour rencontrer Karine. Les gens étaient tous heureux de se retrouver, et on a vu certains tomber amoureux sous nos yeux!», a expliqué la productrice Déborah Huet, de la société Fremantle, lors d’une présentation à la presse.

Pas trop aseptisée

Pour cette 15e saison qui inaugure une formule revisitée, M6 promet plus de rebondissements. «Le nouveau montage est beaucoup plus feuilletonnant, c'est beaucoup moins formaté. Depuis 14 saisons, on s'attendait à ce qui allait se passer, avec trois personnes à chaque épisode, et là toutes les semaines on ne sait pas ce qu'il va se passer, les personnes vont changer et on ne va pas revoir certains avant plusieurs épisodes», assure Karine Le Marchand.

Si le coronavirus est venu compliquer le calendrier des tournages, avec des enregistrements qui ont dû être reportés en pleine période de moisson, pour certains participants, et a également compliqué tout le travail de production effectué autour, l'émission n'en est pas ressortie trop aseptisée.

«Ils couchent même, mais ça on ne l’a toujours pas filmé...»

S'ils ont été invités à limiter les contacts pendant le speed dating (avec distanciation et gel hydroalcoolique), une fois réunis pour leur premier week-end en amoureux, les participants ont pu laisser libre cours au romantisme et partager des moments d’intimité.

«Une fois que les agriculteurs et agricultrices ont choisi les prétendantes et prétendants, on les a testés ainsi que les équipes (de tournage) et même si le risque zéro n’existe pas, on a tout mis en œuvre pour maintenir des conditions sanitaires maximales, en s'assurant qu'il n'y avait pas de cas de Covid», explique la productrice.

Une vertu de «doudou»

Les verra-t-on s’embrasser à l’écran? «Bien sûr», promet Déborah Huet. «Ils couchent même, mais ça on ne l’a toujours pas filmé... On le garde pour la saison 16», plaisante Karine Le Marchand. Pour le directeur des programmes de M6 Guillaume Charles, les téléspectateurs devraient dans tous les cas être au rendez-vous.

«Il y a une envie chez les téléspectateurs de se rapprocher des choses qu'ils connaissent, on l'a vu avec nos grandes marques de divertissement comme "Pékin Express" ou "Top Chef" en période de confinement et on est persuadés que "L'Amour est dans le pré" aura cette vertu de doudou», a-t-il parié.

