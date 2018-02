Durant neuf mois, sur W9, les deux humoristes se sont adressés aux téléspectateurs face caméra pour commenter l'actualité dans leur «Message». Dès ce lundi, ils s'en prennent aux gens qui les énervent dans «Mathieu Madénian et Thomas VDB au bord de la crise de nerfs». Le second nous en dit plus.

Comment s'est déroulée la conception de cette pastille?

Je voulais arrêter «Le message», parce que je pensais qu'on était arrivé au bout du truc face caméra. À ce moment-là, on n'avait pas de projet particulier, mais Mathieu a sorti un livre, «Allez tous vous faire enculer», dans lequel il s'adresse aux gens qui nous énervent dans la vie quotidienne. On s'en est inspiré.

C'est quand même très différent du «Message». Vous craignez de décevoir vos fans?

On les décevra peut-être, mais on avait envie de faire évoluer nos personnages. Notre tandem a beaucoup reposé sur les ficelles du duo de clowns avec moi qui dis des conneries et Mathieu qui me recadre. On ne veut pas en abuser et lasser.

Avez-vous déjà été confondu avec votre personnage?

Des gens m'ont dit qu'ils étaient surpris de voir que j'avais une vraie personnalité (il rit), mais ça ne me gênait pas. Ce n'est pas arrivé souvent non plus.

Pourriez-vous imaginer une pastille ou une fiction plus longue sans Mathieu?

Je l'ai déjà fait. Je ne dis pas que je ne le referais pas, mais ce n'est pas dans mes projets pour le moment.

D'autant plus qu'on vous associe forcément aujourd'hui.

On a toujours des trucs en solo, mais on s'amuse énormément avec notre duo. Pourquoi s'en priver?

