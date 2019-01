Cacophonie critique autour de «Philharmonia»

Faire frissonner les téléspectateurs dans le décor feutré d’un orchestre symphonique, voilà un pari original, mais risqué. C’est celui relevé par la série «Philharmonia», diffusée sur France 2 et RTS Un. Ce «thriller psychologique» met en scène Hélène Barizet (Marie-Sophie Ferdane), musicienne prodige devenue la première femme à diriger un orchestre permanent.

Mais la fiction avec Tomer Sisley et Véronique Jannot a été démolie par la critique dès la diffusion du premier épisode sur France 2 mercredi. «Cette série s’enfonce dans l’invraisemblable et le ridicule», lit-on dans les pages du quotidien Le Monde. À mesure que les épisodes progressent, poursuit le chroniqueur Renaud Machart, «on s’esclaffe devant ce colossal ratage» qui «ferait prendre «Plus belle la vie» pour un chef-d’œuvre hautain et exigeant».

Véritable cheffe d’orchestre, Claire Gibault n’est pas plus tendre. Invitée à l’avant-­première de la série, elle est partie à la fin du premier épisode: «Ce que j’ai vu m’a fait honte et ça m’a rendue triste de voir les musiciens et le métier de chef d’orchestre dépeints de manière aussi caricaturale». Plus indulgent, TV Mag regrette qu’une «intrigue polar prenne le dessus» sur l’histoire et brise l’«harmonieuse partition originelle». Télé Loisirs souligne «un scénario inventif», même si le feuilleton «ne se hisse pas au rang de chef-d’œuvre».

Bande annonce de «Philharmonia»:

(L'essentiel)