Le cuisto plaque tout pour suivre la voix de Dieu

Souvenez-vous: en 2017 son franc-parler et ses fréquentes allusions sexuelles avaient divisé les téléspectateurs sur M6. Si certains appréciaient l'humour et les piques de Maximilien Dienst dans l'émission «Top Chef», d'autres le trouvaient vulgaire, voire carrément insupportable.

Éliminé après huit semaines de compétition, le jeune Belge avait suivi son petit bonhomme de chemin, poursuivant ses activités dans le restaurant Les pieds dans le plat, qu'il tenait avec son père, et démarrant une carrière à la RTBF en devenant le coanimateur de l'émission culinaire décalée «Max et Fanny».

Il n'était même pas croyant

Aujourd'hui, plus rien de tout cela ne l'intéresse. Le chef a choisi de tout plaquer pour s'installer en Thaïlande. «Le déclic est venu de ma rencontre avec Dieu, il y a à peu près un mois, a indiqué Maximilien à sudinfo.be. Après des périodes d'excès, ça s'est passé un matin, comme une révélation. Je l'ai entendu me dire qu'il était temps pour moi de me calmer, de vivre une vie plus saine, plus simple.» Et dire que le cuisiner n'était même pas croyant.

S'il a choisi la Thaïlande, c'est parce que c'est le pays du sourire et qu'il s'agit d'une région paisible. Fini donc les visites aux prostituées de Bangkok dont il avait l'habitude il y a quelques années. Au mois d'octobre, Maximilien reviendra en coup de vent en Belgique pour tourner ses derniers numéros de «Max et Fanny», mais il ne s'agira que d'un aller-retour. Le Belge a d'autres projets en Asie. «Mais je préfère m'exprimer là-dessus quand ce sera concrétisé», a-t-il avoué au site de la RTBF.

(L'essentiel/jfa)