De nombreuses révélations dans l’épisode spécial

Le 1er janvier 2022 sur HBO Max, aux États-Unis, et sans doute plus tard en Europe, les fans du plus célèbre des sorciers découvriront «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts», une émission spéciale de près de deux heures dans laquelle les acteurs – Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint en tête – et réalisateurs de la saga évoquent leurs souvenirs et font quelques révélations.

Parmi les confidences, l’une d’Emma Watson, qui incarnait Hermione, a particulièrement retenu l’attention des médias. Il faut dire que l’actrice britannique de 31 ans a confirmé ce dont beaucoup de monde se doutait depuis longtemps: qu’elle avait eu des sentiments pour Tom Felton, l’interprète de Drago Malefoy. La star s’est souvenue du moment précis où elle était tombée amoureuse de son collègue.

«Je suis entrée dans la salle dans laquelle nous avions des cours particuliers. On nous avait demandé de dessiner ce à quoi ressemblait Dieu selon nous. Tom avait dessiné une fille avec une casquette à l’envers sur un skateboard. Je ne sais pas comment dire, mais je suis juste tombée amoureuse de lui», a confié Emma. La comédienne a ajouté qu’elle regardait chaque jour sur le planning si celui qu’elle aimait était présent et que, si c’était le cas, c’était pour elle une journée encore plus palpitante. Malheureusement pour Emma, Tom, qui avait trois ans de plus qu’elle, l’a toujours considérée comme une petite sœur, s’est-elle rappelé.

Un épisode pour les fans

«Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» (qui n’a pas encore de titre en français) est un vrai shoot de nostalgie pour toutes les personnes qui ont aimé les huit films sortis entre 2001 et 2011. Tourné dans les décors des longs métrages, cet épisode spécial est l’occasion de découvrir des images d’archives des différents tournages, de verser quelques larmes et d’apprendre quelques secrets sur les relations entre les acteurs.

Emma Watson n’est pas la seule à avoir craqué pour l’un de ses collègues. Daniel Radcliffe, qui jouait le rôle d’Harry Potter, révèle ainsi qu’il avait le béguin pour Helena Bonham Carter, de 23 ans son aînée et que c’est avec l’une des actrices de la saga (dont il ne dit pas le nom) qu’il a connu son premier baiser.

(L'essentiel/jfa)