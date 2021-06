La saison 2 de la série «Validé» a été dévoilée

Le teaser de la saison 2 de «Validé» dévoilé par Canal+, donne le ton. «Vous n'êtes pas prêts», prévient la chaîne. Dire que ces nouveaux épisodes de la série sur le rap français sont attendus est un euphémisme. La première saison, diffusée entre mars et avril de l'année dernière, a battu des records de vues sur l'application MyCanal. En cinq jours, elle avait été visionnée plus de 6 millions de fois et est même devenue la série française la plus regardée de 2020.

La bande-annonce ne dévoile pas grand-chose de l'intrigue de cette saison 2, si ce n'est qu'elle se déroulera entre Paris et Marseille. On y découvre aussi la nouvelle héroïne de la série, incarnée par la rappeuse et comédienne Laetitia Kerfa. Connue sous le nom de Original Laeti, la jeune femme née en 1994 succède à Hatik, dont le personnage meurt à la fin de la première saison. Elle sera accompagnée de Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Moussa Mansaly, Sabrina Ouazani, Franck Gastambide et Bosh, déjà présents dans la saison 1. Saïd Taghmaoui complète le casting. Du côté des rappeurs invités, on savait que Rohff ferait des apparitions. Le teaser permet d'en apercevoir d'autres, dont Naps, Kofs et Alonzo (petite photo, à d. avec Laetitia Kerfa et Franck Gastambide).

