«Si je soulèverais encore ta jupe? Oh oui»

En pleine tempête suite à la diffusion du documentaire «Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste !», Pierre Ménès était l'invité de TPMP, lundi soir. À cette occasion, Cyril Hanouna a diffusé en intégralité la fameuse interview coupée au montage dans le documentaire de Marie Portolano. Une séquence «très forte» dans laquelle la discussion entre le chroniqueur sportif et son ex-collègue prend une tournure dérangeante.

Après quelques échanges sur sa réputation de «misogyne», Ménès lance une première boutade de mauvais goût, «reprochant» à la journaliste «de ne pas l'avoir gâté aujourd'hui» avec son décolleté. «Je ne suis pas là pour ça», répond elle. «Dire d'une fille qu'elle est jolie avec son décolleté, c'est plutôt gentil», justifie-t-il, avançant sa volonté «de l'intégrer» dans l'équipe du Canal Football Club, l'émission de football du dimanche soir sur Canal +. «Si on ne peut plus rien dire à une femme parce qu'elle est "femme", c'est sexiste et insupportable», estime le journaliste.

«Si tu avais été un mec, je ne t'aurais pas soulevé la jupe»

La suite est encore plus problématique. Marie Portolano met Pierre Ménès face à l'un de ses actes les plus répréhensibles, racontant «la fois où il lui soulevé sa jupe». «Je ne m'en souviens pas», lui répond-il. «Moi je m'en souviens, je l'avais mal pris et je t'avais frappé», lui assène-t-elle alors avant de lui poser la question fatidique: «Est ce que tu le referais aujourd'hui?»

«Oh oui», répond-il naturellement, expliquant «avoir été embauché pour être un personnage». En clair, c'est aux femmes de s'adapter à sa personnalité potache tendance machiste. «Il faut prendre les gens comme ils sont [...] C'est mon côté rebelle. J'ai tellement l'habitude d'avoir des femmes autour de moi, je ne fais pas de différence». Le commentateur connu pour son franc parler concède néanmoins: «Si tu avais été un mec, je ne t'aurais pas soulevé la jupe».

«Une déferlante de haine »

Amené à commenter ces images sur le plateau de Cyril Hanouna, Pierre Ménès a, en partie, fait amende honorable expliquant avoir dit «une connerie» et se défendant en invoquant sa maladie: «Les faits remontent au 28 août 2016, ma dernière émission avant que je tombe malade. Je pense que ce soir là, je n'étais pas dans mon état normal».

S'il reconnaît «n'avoir pas volé» les commentaires négatifs à son égard, le journaliste de Canal explique subir «une déferlante de haine et de menaces de mort, à base de "rends tes organes", "j'espère que tu vas aller sur le trottoir"».

«C'est horrible pour moi, pour ma femme», a-t-il déploré en introduction. Reste que sa ligne de défense n'a pas plu à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont ironisé sur les excuses invoquées par Pierre Ménès pour expliquer son comportement. D'autant que le chroniqueur a dû répondre à d'autres accusations de femmes durant l'émission de C8.

