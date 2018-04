Roméo Elvis tacle Ruquier et Ardisson

Le rappeur belge Elvis Roméo a publié jeudi sur Youtube une vidéo parodique des émissions de télévision française «On n'est pas couché» et «Salut les Terriens».

L'artiste belge reproche à ces deux émissions présentées respectivement par Laurent Ruquier et Thierry Ardisson de ne pas prendre au sérieux le rap. Dans cette vidéo intitulée «Ah T'es Là Toi», on retrouve le principe de l'émission «On n'est pas couché», avec la présence de deux chroniqueurs en plus du présentateur.

Le rappeur se fait particulièrement malmener dans cette parodie, puisque le présentateur lui coupe la parole et les chroniqueurs descendent en flèche son album. Roméo Elvis est ensuite contraint de manger des frites et de faire un match de basket. Humiliation ultime, il est exclu de son siège et doit s'asseoir parmi le public.

(L'essentiel)