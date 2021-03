Les acteurs de «La fille d’avant» ont été choisis

La minisérie adaptée du roman «La fille d’avant», écrit par JP Delaney, se précise. La fiction, qui sera produite par BBC One, HBO Max et la société britannique 42, a trouvé ses deux héros. D’après TVLine et Deadline, Gugu Mbatha-Raw (qui incarnait Hannah Shoenfeld dans «The Morning Show») et Daniel Oyelowo («Selma», «Minuit dans l’univers», «Les Misérables») ont obtenu les deux rôles principaux.

«La fille d’avant» raconte l’histoire de Jane (Gugu Mbatha-Raw), une femme qui emménage dans une maison minimaliste et moderne et qui, pour pouvoir y vivre, doit se plier aux demandes bizarres de Edward Monkford (Daniel Oyelowo), l’architecte qui a conçu la demeure. Petit à petit, Jane réalise qu’elle change et découvre que celle qui l’a précédée dans la maison, et qui lui ressemble beaucoup, y est décédée.

Publiée en 2016 sous le titre original «The Girl Before», «La fille d’avant» a connu un énorme succès, se vendant à plus d’un million d’exemplaires dans le monde.

(L'essentiel/jfa)