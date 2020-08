Il a tout de la graine de star. Jonathan Majors tient le premier rôle dans «Lovecraft Country», série de science-fiction qui mélange la réalité du racisme de l’Amérique des années 1950 à l’existence de monstres et autres créatures surnaturelles. Parole à l’acteur de 30 ans.

Comment vous présenter à nos lecteurs?

Le théâtre coule dans mes veines depuis toujours. Je suis né dans une famille religieuse. Ma maman, pasteure, vous dirait qu’elle savait, quand j’avais 4 ans, que j’allais devenir acteur. J’avais déjà le sens de la comédie à l’église (rires).

Quel est votre rapport au racisme? Vous l’avez vécu?

J’ai grandi au Texas où, en tant que jeune Black, on m’a appris très jeune à surveiller mes faits et gestes pour éviter d’attirer l’attention. Même si la série est une fiction, elle va permettre d’ouvrir les yeux sur l’attitude des Blancs qui jugent uniquement sur la couleur de peau. Le racisme est le vrai monstre. Dans une époque, pas si lointaine, les Blacks n’avaient plus le droit de sortir de chez eux une fois qu’il faisait nuit et ils pouvaient être tués en toute impunité.

Parlez-nous de votre personnage d’Atticus.

Quand j’ai reçu le scénario, je l’ai lu deux fois de suite pour être sûr de ne pas avoir fait d’erreur de compréhension, tellement ce rôle était bien écrit. Ma première surprise a été de lire qu’Atticus était Noir car il est loin des préjugés. C’est un militaire, mais aussi un amoureux des livres, des voyages et un aventurier. C’est un homme fort physiquement et mentalement avec un grand cœur. Incarner un fils noir à la recherche de son père dans les années 1950 est quelque chose de puissant que je n’avais encore jamais lu dans un scénario. J’ai donc dit «oui» sans hésiter.

Comment gérez-vous votre rapide succès?

J’ai étudié à l'Université de Yale où on apprend que la célébrité n’est pas un but en soi, mais plutôt un aléa du métier. Je veux être reconnu comme comédien, pas comme une star. J’ai accepté par exemple un petit rôle dans la création de Spike Lee sur Netflix «Da 5 Blood», parce que le script est plus important que de voir ma tête sur une affiche.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Hollywood)