Mis dehors par son père après son coming out

Dans le concours culinaire de M6, David Gallienne n’a jamais caché son orientation sexuelle et cela lui a même valu des insultes homophobes sur les réseaux sociaux. S’il trouve «triste» que cela puisse encore arriver en 2020, le chef de 31 ans préfère se concentrer sur le positif, et notamment sur sa vie de famille peu orthodoxe.

En effet, David Gallienne n’a fait son coming out qu’à l’âge de 25 ans, alors qu’il était marié à une femme qui lui avait donné une fille Charlotte, 9 ans, et qui venait de donner naissance à un garçon prénommé Jules, aujourd'hui âgé de 6 ans, a-t-il raconté à Gala: «À 25 ans, je découvre qui est le vrai David. Dans ma vie, tout d’abord, il y a eu Marie, la mère de mes enfants, qui restera l’unique femme de ma vie».

Aujourd'hui, en couple avec un certain Alexis, le cuisinier a gardé d’excellents contacts avec son ex-épouse, au point de travailler avec elle. «Marie et moi sommes les meilleurs amis du monde, on rit presque de notre situation. C’est un choix de vie, pas une maladie», a-t-il confié.

Martin s’est marié

Les parents de David, eux, ont eu plus de mal à admettre l’homosexualité de leur fils. «Ça a été très dur avec mon papa. Il m’a même mis dehors», s’est souvenu le chef. Heureusement, les choses se sont améliorées et «avec du temps et du dialogue», il est aujourd'hui complètement accepté par son père et sa mère.

L’un des adversaires de David Gallienne dans «Top Chef» a épousé sa compagne, samedi dernier. Martin Feragus a dit «oui» à Fleur Guiradeau, une chef pâtissière avec laquelle il a eu une petite Louise en 2018. «On l’a fait» a-t-il écrit en légende d’une photo montrant le couple de dos, le jour de son mariage.

