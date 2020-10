Le chien de Miley électrocuté en coulisse

Les premiers pas en 2016 de Miley Cyrus en tant que coach dans la version américaine de «The Voice» ont failli coûter la vie à son chien, Little Dog. La chanteuse de 27 ans a raconté que sa petite boule de poils avait été électrocutée alors que sa maîtresse était dans son fauteuil rouge en train d’écouter les candidats.

Interviewée dans l’émission de radio «The Geena the Latina & Frankie V Morning Show», l’interprète de «Wrecking Ball» a confié que ce jour-là, elle avait laissé son chien se balader dans les coulisses sans surveillance. «Vous savez, sur les plateaux, il y a des câbles partout. Les gens chantaient, on se demandait qui allait gagner l’émission et mon chien a commencé à mâchouiller un câble et tout à coup, on a vu qu’il convulsait et qu’il était en train de se faire électrocuter», s’est souvenue Miley. Le problème, a poursuivi l’artiste, c’est que personne ne pouvait s’approcher de Little Dog pour lui retirer le câble sous peine d’être électrocuté également. La star n’a pas précisé comment s’était finalement déroulé le sauvetage de son chien, mais elle a assuré qu’il s’en était sorti. «Il va très bien et s’épanouit à Nashville, dans le Tennessee», a-t-elle conclu.

Miley Cyrus est une grande amie des animaux. Elle possède sept chiens, deux chevaux, deux chevaux miniatures, trois chats et un cochon. La jeune femme a même été végétalienne entre 2013 et 2019. Elle a cependant dû se remettre à manger du poisson parce que son cerveau ne fonctionnait plus correctement, avait-elle avoué.

(L'essentiel/jfa)