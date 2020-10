La séquence a bouleversé les téléspectateurs vendredi soir: Bertrand Kamal a été éliminé de Koh Lanta après avoir échoué à une épreuve d'immunité. Une énorme émotion puisque le candidat de l'émission de TF1 est décédé des suites d'un cancer en septembre dernier.

Quand le couperet tombe, tous les candidats sont abattus et le malheureux part s'isoler sur un coin de la plage. D'abord souriant pour réconforter ses amis, le jeune homme de 31 ans s'effondre en interview.

«Je me voyais vraiment aller plus loin. C'est un de mes rêves qui s'arrête, lâche-t-il. J'ai passé très peu de temps avec mes parents et je voulais profiter de cette expérience pour leur montrer que j'avais grandi. Koh-Lanta, c'est une belle leçon de vie. C'est une déception énorme, mais c'est une aventure énorme».

«On peut être que fier d'un garçon comme ça», a confié son papa, Samir, à Denis Brogniart, lors d'une interview après l'émission. «Je vous dis merci, car grâce aux épisodes, j'ai l'impression que mon fils est encore avec moi...»

Les internautes, célèbres comme anonymes, ont rendu hommage à Bertrand-Kamal.

Aucune flamme de tout les @KohLantaTF1 réunis ne sera aussi lumineuse que flamboyante que toi Cher frere bertrand kamal... parcours tellement humain que sans faute ❤️❤️❤️❤️❤️???????????????????? #Peace pic.twitter.com/ScJFUyoaKR — moundir (@moundirofficiel) October 23, 2020

Félicitations champion, la scène la plus triste de koh lanta en 20 saisons, tout les candidats en pleure cela signifie beaucoup sur la grandeur de ce bonhomme, à jamais dans nos cœur ❤️ #KohLanta #BertrandKamal pic.twitter.com/EBJKbCqclD — Gones691987 (@Goneslyon69) October 23, 2020

Je n'ai raté aucun épisode de #KohLanta depuis la toute 1ère saison. J'ai même revu certaines saisons.

Mais j'avais jamais ressenti une telle émotion comme ce soir (et pourtant on en a eu). Effondré par cette élimination trop prématurée du Grand Bonhomme qu'est #BertrandKamal. — Pinkman (@Bobirod) October 24, 2020

Le moment que l'on redoutait le plus est arrivé : Bertrand-Kamal éliminé de #KohLanta. La séquence donne des frissons. pic.twitter.com/lsbbhwLpqU — Clem Garin (@clem_garin) October 23, 2020

Regarder Bertrand-Kamal partir seul sur la plage. Comme s'il marchait vers le chemin du paradis. Pleurer... #KohLanta pic.twitter.com/pUSWwoaZoq — Koh lanta memes (@kohlantamemmees) October 23, 2020

(mc/L'essentiel)