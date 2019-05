Aveugle et autiste, il émeut les Américains

En seulement quelques minutes, le temps d'interpréter «A Song For You», de Leon Russell, en s'accompagnant au piano, Kodi Lee a ému aux larmes le jury de l'équivalent américain de «La France a un incroyable talent».

Sa prestation a d'autant plus impressionné les spectateurs et les jurés que le Californien de 22 ans est aveugle et autiste. «Nous avons découvert très tôt qu'il adorait la musique. Il en a écouté et ses yeux se sont ouverts très grand et il a commencé à chanter. J'étais en larmes, parce que j'ai réalisé qu'il était un artiste. À travers la musique et la scène, il a pu trouver sa place dans ce monde. Quand vous êtes autiste, c'est vraiment difficile de faire ce que tous les autres font. Faire de la musique a sauvé sa vie», a confié sa maman, venue sur scène avec lui.

À la fin de la chanson, Simon Cowell, qui a pourtant la réputation d'être froid et distant, s'est levé pour applaudir Kodi. Il a rapidement été suivi par le reste du jury et par le public présent dans la salle. «Merci de nous avoir fait confiance. Je me souviendrai de ce moment toute ma vie», a dit le Britannique. Sa collègue Gabrielle Union a quant à elle appuyé sur le Golden Buzzer, permettant au chanteur d'accéder directement aux émissions en direct d'«America's Got Talent».

(L'essentiel/jfa)