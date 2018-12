Tonya Kinzinger est de retour dans une série

Figure très connue de la série «Sous le soleil», dans laquelle elle a incarné le personnage de Jessica Lowry jusqu'en 2008, Tonya Kinzinger revient à ses premières amours. Selon Voici, elle rejoindra le casting du feuilleton «Un si grand soleil» dès janvier pour y camper le rôle d'un chef de service à l'hôpital. Si cette nouvelle aventure réjouit la comédienne, elle avoue qu'elle n'aurait pas pensé reprendre le chemin des plateaux de sitôt, de peur de retrouver un rythme de tournage effréné.

«Pendant dix ans, on se levait parfois à 6h du matin et on pouvait travailler jusqu'à minuit passé, et ce pendant huit mois par année!» Heureusement pour l'Américaine, la cadence semble être beaucoup plus modérée aujourd'hui: «Tout se passe bien. Je ne me rendais pas compte à quel point ça m'avait manqué.» Elle a même eu le plaisir de retrouver la comédienne Mélanie Maudran, qu'elle avait rencontré sur le tournage de «Sous le soleil».

(L'essentiel/szu)