Un 2e préquel de «Game of Thrones» en développement

HBO aime l’univers de «Game of Thrones». Il faut dire que la série, qui s’est arrêtée en 2019 après huit saisons, lui a permis de battre des records d’audience. Pas étonnant donc que la chaîne américaine payante continue d’exploiter le filon de l’univers imaginé par George R. R. Martin.

Alors que la production de «House of the Dragon», qui se concentrera sur la famille Targaryen et se déroulera 300 ans avant «GoT», est sur le point de commencer, «Variety» annonce qu’un autre préquel est dans le tuyaux de HBO. Cette future série, si elle voit le jour, sera une adaptation de «Tales of Dunk and Egg», trois nouvelles de George R. R. Martin racontant les aventures de Ser Duncan le Grand (Dunk) et de son écuyer Aegon V Targaryen (surnommé Egg), 90 ans avant les événements relatés dans «Game of Thrones».

Une telle adaptation était réclamée par les fans depuis plusieurs années. Qu’elle ne fasse pas partie des projets de spin-off sur lesquels HBO avait annoncé travailler en 2017 en avait déçu beaucoup.

(L'essentiel/jfa)