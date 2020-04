«Les Mystères de l'amour» prêts à tourner à nouveau

Nous reprenons les tournages des Mystères de L'Amour le 12 Mai . Nous avons bien sûr pris toutes les mesures de précautions pour nos équipes. Nous souhaiterions faire tester au moins nos comédiens qui ne peuvent pas porter de masques pendant les prises. Comment faire ?— JEAN LUC AZOULAY (@JLA777) April 20, 2020

Le temps, c'est de l'argent et un producteur n'est jamais ravi d'en perdre. Jean-Luc Azoulay, l'homme derrière «Les mystères de l'amour», a donc décidé que le tournage de sa série reprendrait le mardi 12 mai, soit le lendemain de la fin du confinement en France, a-t-il fait savoir sur Twitter.

Toutes les personnes travaillant pour le feuilleton avaient été contraintes de se mettre en pause le 14 mars dernier, à cause de la pandémie. Six jours plus tard, Carole Dechantre, l'interprète d'Ingrid, annonçait sur Facebook avoir été positive au Covid-19.

La pandémie intégrée au scénario?

Le Français, qui a cocréé les productions AB, veut évidemment prendre toutes les précautions nécessaires afin de protéger ses équipes, qu'il s'agisse des techniciens ou des acteurs. Il a d'ailleurs émis le souhait de pouvoir faire tester les comédiens qui n'ont pas la possibilité de porter des masques quand ils sont devant la caméra. Seulement, il ignore encore comment procéder.

Plusieurs personnes lui ont alors suggéré d'intégrer la pandémie au scénario, afin qu'Hélène Rolles, Elsa Esnoult, Patrick Puydebat et leurs collègues puissent jouer masqués. D'autres ont estimé qu'il était trop tôt pour reprendre le tournage, d'autant plus qu'il n'est pas encore certain que le gouvernement français autorisera les caméras à tourner le 12 mai.

