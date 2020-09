Un nouveau terrain de jeu pour les rappeurs français

Les rappeurs français diversifient leurs activités. Dans le sillage de leurs confrères américains, comme Ice-T et LL Cool J, qui jouent respectivement dans «New York, unité spéciale» et «NCIS: Los Angeles», ils sont de plus en plus nombreux à obtenir un rôle dans une série télé. Kaaris en fait partie. Le rappeur de 40 ans, qui a déjà fait quelques apparitions au cinéma, a été choisi pour rejoindre le casting d’un futur feuilleton de TF1, dont le titre est «Une si longue nuit».

Adaptée d’une production de la BBC intitulée «Criminal Justice», cette série réalisée par Jérémy Minui racontera l’histoire d’un étudiant qui se réveille à côté du cadavre de la jeune femme avec laquelle il a passé la nuit. La police le soupçonne immédiatement d’être l’auteur du meurtre. Kaaris aura Mathilde Seigner et Jean-Pierre Darroussin pour partenaires de jeu.

Hatik dans «Validé»

Âgé de 27 ans, Clément Penhoat a commencé sa carrière de rappeur en 2014 avec une mixtape appelée «America 2 -Connaissance et style», restée confidentielle. C’est en 2018 qu’il se fait connaître du grand public avec «Chaise pliante». Un an plus tard, Franck Gastambide l’a choisi pour être le héros de sa série «Validé», création originale de Canal+. Hatik y incarne… un rappeur. Depuis lors, il a été engagé pour jouer dans «Une mère parfaite», que prépare TF1.

Sofiane dans «Les Sauvages»

Aussi connu pour ses titres que pour ses démêlés avec la justice, Sofiane Zermani, 34 ans, avait obtenu de petits rôles au cinéma quand il a été engagé pour jouer dans «Les Sauvages», adaptation de la série de livres du même nom, diffusée sur Canal+ en 2019. Aux côtés de Roschdy Zem, il joue Nazir Nerrouche, homme condamné pour apologie du terrorisme. Sa prestation a été saluée par la critique.

Kool Shen dans «Engrenages»

Comme son compère de NTM JoeyStarr, Kool Shen passe régulièrement devant la caméra, que ce soit pour le petit ou le grand écran. Sa première expérience à la télévision date de 2014, dans le téléfilm «Soldat blanc». Côté séries, il a joué dans «Paris», «Validé», et surtout dans «Engrenages», dont Canal+ diffusera le dernier épisode lundi. Il y incarne avec justesse Cisco, figure du grand banditisme qui, à peine sorti de prison, prépare un très gros braquage.

(L'essentiel/jfa)