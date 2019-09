Flavie Flament fait son retour à la télé

Depuis 2010, Flavie Flament travaille à la radio, sur RTL. la Française de 45 ans y anime deux émissions avec succès: «On est fait pour s'entendre» et «Nous voilà bien!». Celle qui avait quitté TF1 en 2009 attendait un programme «qui ait du sens et corresponde à ses valeurs» pour revenir sur le petit écran. Et cette émission, c'est sur M6 (qui fait partie du même groupe que RTL) qu'elle l'a trouvée, rapporte «Le Parisien».

Il s'agit de «L'Atelier», adaptation de «The Repair Shop», diffusé sur la BBC depuis 2017. Dans ce programme, des artisans seront appelés pour réparer des objets qui ont une grande valeur aux yeux de leur propriétaire, explique le quotidien français. La diffusion est prévue pour l'automne 2019 et le tournage commencera sous peu près de Paris.

«L'Atelier» permet de mettre en exergue des histoires qui nous concernent, de s'attarder sur des passés que l'on restaure en même temps que les objets. Je suis partie il y a neuf ans par conviction et je reviens à l'antenne par conviction», a confié l'animatrice.

Un épisode de «The Repair Shop» (en anglais):

(L'essentiel/jfa)