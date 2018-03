«Plus belle la vie» aborde le sujet de la transidentité

Il y a une année, TF1 avait été la première chaîne française à diffuser un téléfilm dont le héros était une personne ayant changé de sexe. C’était dans «Louis(e)» et ça n’avait pas franchement fait l’unanimité.



D’abord parce que le héros, un homme devenu femme, était joué par une femme non trans, ensuite parce que cette série de quatre épisodes avait aligné les clichés sur la transidentité, provoquant un certain malaise. Dès vendredi et pendant cinq semaines, c’est «Plus belle la vie», sur France 3, qui abordera ce thème à travers le personnage de Clara (Enola Righi). Cette adolescente de 15 ans révélera à ses parents et à son entourage qu’elle a la certitude d’être née dans le mauvais corps.





Devenir Antoine

«Je reste prisonnière d’un corps qui n’est pas le mien. Je sais que je ne pourrai pas devenir cette femme que vous attendez», écrira-t-elle à son père et à son frère pour leur expliquer son mal-être. C’est son chemin pour devenir Antoine que les téléspectateurs pourront ainsi découvrir au fil des épisodes. Les producteurs et les scénaristes du feuilleton assurent avoir fait des recherches et s’être documentés sur le sujet avant de se lancer.



Il n’était pas question de faire n’importe quoi. Un acteur transgenre a d’ailleurs été choisi pour jouer le rôle de Dimitri, responsable d’une association vers laquelle se tournera Clara.





(L'essentiel)