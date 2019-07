Les aventuriers Hilona et Illan ont-​​il triché?

Dans la finale de «Moundir et les apprentis aventuriers», diffusée vendredi sur «W9», Hilona et Illan, les ex-candidats de «10 couples parfaits», ont battu les roses, Sarah et Jonathan, et les rouges, Maeva et Greg. Surpris et heureux de leur victoire, les blancs n'ont guère eu le temps de la fêter, puisque des internautes les ont accusés d'avoir triché, ou du moins d'avoir été avantagés lors de la dernière épreuve.

Alors qu'ils s'étaient trompés en tentant de résoudre une énigme pour trouver le code permettant de libérer le trophée, Hilona et Illan ont fini par trouver la solution en tâtonnant et ont été les premiers à rejoindre Moundir sur la plage. Ce coup de chance a paru suspect à beaucoup de monde et certains ont laissé entendre que la production avait donné le code au binôme avant le début de la finale.

«Quoi que je fasse, quoi que je dise, des gens râlent»

Agacé d'être pris pour cible et d'être traité de tricheur, Illan a réagi sur Instagram. «À la limite, j'ai eu de la chance, mais je n'ai pas triché», a-t-il dit. Le jeune homme a expliqué qu'il avait réalisé que sa partenaire et lui faisaient toujours de petites erreurs dans les épreuves et que ça leur portait préjudice. Alors, cette fois, voyant qu'ils étaient bloqués, il s'en est remis au hasard et ça a marché.

L'ex d'Hilona a conclu en assurant que la victoire de son équipe était méritée: «On a été premiers tout le long. J'ai remporté quatre épreuves de perles sur toute l'aventure. Avec Hilona, nous avons gagné le plus d'épreuves de "Moundir et les apprentis aventuriers 4". Quoi que je fasse, quoi que je dise, des gens râlent».

