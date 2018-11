Amazon lance une série «made in France»

Amazon lance vendredi en France «Deutsch-les-Landes», sa première série produite dans l'Hexagone, une comédie à la «Bienvenue chez les ch'tis» avec laquelle elle espère séduire un public hexagonal friand d'humour.

À Jiscalosse, petit village imaginaire des Landes qui a vendu son château à une entreprise de Munich pour se désendetter, 200 salariés allemands débarquent du jour au lendemain, pour le meilleur et pour le pire...

Cette sorte de jumelage forcé est le prétexte à revisiter en mode cocasse les travers respectifs des Français (tels le «village d'Astérix») et de leurs envahissants voisins d'Outre-Rhin.

«Clash des cultures»

Un ressort scénaristique qui n'est pas sans rappeler «Bienvenue chez les Ch'tis», film qui jouait sur le choc des cultures entre méridionaux et nordistes, et qui ne doit rien au hasard: deux des scénaristes du blockbuster de Dany Boon, les ex-auteurs des «Guignols» Alexandre Charlot et Franck Magnier, ont participé à l'écriture de la série d'Amazon.

«Deutsch-les-Landes» est portée par un réjouissant trio d'actrices, Marie-Anne Chazel («madame la maire» de Jiscalosse), Sylvie Testud, et la franco-autrichienne Roxane Duran, au sein d'un casting transfrontalier. On y retrouve aussi Christoph Maria Herbst, pro de la comédie Outre-Rhin, efficace en cadre bavarois adepte du naturisme.

Marie-Anne Chazel a beaucoup apprécié l'expérience: «C'était une aventure, on s'est plongés dans quelque chose de nouveau, et on a fait des rencontres formidables», a-t-elle confié à l'AFP. Et, derrière le «clash des cultures» exploré par la série, «s'il y avait un message, c'est qu'il y a toujours moyen de s'entendre, tomber amoureux et s'aimer.» «On a tous des a priori, on en a ri, mais il y a beaucoup de tendresse dans ce qu'on stigmatise chez l'autre», renchérit Sylvie Testud.

«Un avant-goût» des projets d'Amazon

Cette coproduction franco-allemande (Newen/Bavaria), composée de 10 épisodes de 26 minutes, est la première série produite en France pour Amazon. En Allemagne, elle est déjà diffusée par Magenta, nouveau service de vidéo en ligne de Deutsche Telekom. C'est un jalon important pour le géant américain de la vente en ligne, qui a lancé Prime Video en France il y a deux ans avec un catalogue quasi-exclusivement américain, et qui met les bouchées doubles pour acquérir et développer des contenus «made in France».

«C'est la première fois que nous fournissons à nos clients un programme français inédit, et ce n'est que le début ! Nous investissons massivement en France, dans des genres très différents, et nous travaillons avec beaucoup de créateurs, ce n'est donc qu'un avant-goût de ce que nous allons faire», promet Georgia Brown, responsable des productions originales d'Amazon en Europe.

(L'essentiel/afp)