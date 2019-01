Un casting prometteur pour le spin-​​off

On en sait un peu plus sur le préquel de «Game of Thrones». En plus de Naomi Watts et de Josh Whitehouse, annoncés récemment au casting, d'autres acteurs aux visages familiers leur donneront la réplique. Parmi eux, Georgie Henley, qui incarnait Lucy, la petite fille de la saga «Le Monde de Narnia», dont le premier volet était sorti en 2005, ainsi que Toby Regbo, (de la série «Reign») et Ivanno Jeremiah (de la série «Humans»).

Selon «Variety», la réalisatrice SJ Clarkson, qui a déjà oeuvré sur «Dexter», «Bates Motel» et «The Defenders», dirigera le pilote de la fiction. Ce spin-off, dont le titre serait «The Long Night», devrait s'intéresser aux origines des Marcheurs Blancs et aux personnages mythiques, tels que Bran le Bâtisseur.

Le tournage débutera au printemps prochain aux îles Canaries, à Tenerife et Las Palmas, et se poursuivra à l'automne en Irlande du Nord.

(L'essentiel/lja)