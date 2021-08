«Hawkeye» débarquera sur les écrans en novembre

Découvrez une première image de la série #Hawkeye révélée par @EW avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld ! Hawkeye, une série Disney+ Original, en streaming dès le 24 novembre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/Udg45QHpB5 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) July 29, 2021

Ça y est, la série «Hawkeye» a une date de sortie! Les fans pourront découvrir le premier épisode le 24 novembre 2021 sur Disney+. Au cours des huit épisodes, Clint Barton, incarné par Jeremy Renner, rencontrera enfin la fameuse Kate Bishop. D’abord grande fan de l’Avengers, un peu emmerdeuse sur les bords, la jeune femme deviendra son alliée.

Une première image a été dévoilée par «Entertainment Weekly»: on y voit l’archer faire face à Kate, campée par Hailee Steinfeld («Bumblebee», «True Grit»). Florence Pugh (Yelena Belova, actuellement à l’écrans dans «Black Widow») est aussi au casting. «Hawkeye» sera la quatrième série Marvel après «WandaVision», «Falcon et le Soldat de l'hiver» et «Loki».

(L'essentiel/Marine Guillain)