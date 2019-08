Tous les coachs de «The Voice» vont changer

C'est un quatuor inédit qui va s'installer dans les fameux fauteuils rouges du télécrochet star de TF1: Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent, ont annoncé vendredi la chaîne et la production de l'émission. Marc Lavoine et Lara Fabian n'avaient encore jamais participé à l'émission, tandis que Pascal Obispo avait été coach durant la 7e saison. Quand à Amel Bent, elle passe de «The Voice Kids» à «The Voice». Cette nouvelle équipe, dont les membres ont écoulé plus de 45 millions de disques à eux quatre, succède à Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano.

«Ces nouveaux coachs sont de grands artistes qui ont marqué la chanson française. Ils sont en adéquation avec les valeurs positives et fédératrices d'un programme tel que The Voice. Et je suis heureux de les accueillir», a commenté Nikos Aliagas, qui présente l'émission, avec Karine Ferri en coulisses. D'autres grands interprètes comme Florent Pagny ou Zazie ont également été coachs avant eux. Les dates de diffusion de cette 9e saison n'ont pas encore été annoncées.

(L'essentiel/afp)