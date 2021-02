Un film avec Richard Berry a été déprogrammé

La présomption d'innocence dans les médias sociaux a fait partie des sujets longuement discutés dans l'émission de France 5, «C à Vous», mardi soir. Invité à participer au débat, l'avocat de Richard Berry, Hervé Temime, a appris en direct aux animateurs Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen qu'un film de l'acteur avait été déprogrammé par France 3. Pour rappel, l'acteur est accusé d'inceste par sa fille Coline. «Un film dans lequel Richard Berry n'est qu'acteur a été déprogrammé de France 3 au dernier moment, c'est ça le respect de la présomption d'innocence? (...) Voilà comment on lapide des gens, alors que Richard Berry a aujourd'hui un grand nombre de soutiens», a-t-il dénoncé sur le plateau.

Vendredi 12 février, France 3 devait diffuser le téléfilm La loi de Damien, dont le rôle principal est joué par l'acteur de 70 ans. Furieux, Me Temime a accusé la chaîne d’avoir «bafoué la présomption d’innocence de l’acteur». «C’est l’irresponsabilité d’une chaîne publique. Comment peut-on déprogrammer un film où Richard Berry est acteur, je trouve ça effrayant!», s'est-il emporté.

«Ne pas perturber les démarches juridiques»

La chaîne, qui a confirmé l'information, a réagi quelques minutes plus tôt en envoyant un communiqué à la présentatrice, qui l'a lu sur son portable en direct. «Afin de ne pas perturber les démarches juridiques dont la presse se fait écho entre Richard Berry et sa fille, et en accord avec les ayants droit, France 3 décale le téléfilm "La loi de Damien" et le remplace par "La loi de Julien", dans lequel figure Jean-Pierre Darroussin».

Une justification loin de satisfaire Me Temime: «Si cette réponse est avancée, cela signifie donc que plus jamais aucun film avec Richard Berry ne sera programmé sur le service public. CQFD. Qu’ils prennent un bon avocat! Avec des explications de cette nature, ils ont intérêt à être bien défendus…».

Il s'agit d'une «censure très grave», «un vent américain nauséeux insupportable, gravissime», a défendu une autre avocate de l'acteur, Me Sophie Obadia, sur CNews . «Si on commence à faire ça, pour n'importe quelles accusations, je vous laisse imaginer vers quel monde on se tourne. C'est insupportable», a-t-elle confié.

