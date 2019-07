Clémence et Mathieu se sont séparés

«Et puis un jour, nos chemins se séparent. Pour nous deux, douze années belles. On a dit qu'on était fait pour une drôle de vie... Restent Louis et Marin, témoins de nous, piliers et amours de ma vie»: c'est par ces mots que Mathieu Johann a annoncé sur Instagram que Clémence Castel et lui s'étaient séparés.

Les deux anciens candidats de téléréalité, «Koh-Lanta» pour elle et «Star Academy» pour lui, vivaient une belle histoire depuis que Mathieu avait demandé le numéro de téléphone de Clémence à TF1 après l'avoie vue dans «Koh-Lanta». Le couple a eu deux enfants: Louis, né en 2010, et Marin, né en 2014.

La double championne du jeu d'aventures de la Une n'a pas commenté la rupture.

(L'essentiel/jfa)