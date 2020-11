Les producteurs de la série qui raconte la vie de la famille royale britannique ont fait le bon choix en engageant l’actrice anglaise de 24ans pour incarner Lady Di. La ressemblance entre les deux femmes est troublante.

Quel a été votre parcours avant d’arriver dans «The Crown»?

J’ai étudié les arts dramatiques à l’Université de Cambridge et j’ai commencé par être mannequin, mais mon expérience dans la mode n’a pas duré. J’ai arrêté pour auditionner dans le cinéma. Dans ma jeunesse, on m’avait déjà dit que je ressemblais à Diana, mais de là à l’incarner dans «The Crown», je ne pouvais pas l’imaginer. D’ailleurs, j’ai attendu plusieurs mois avant d’annoncer à mes amis que j’avais décroché ce rôle. J’avais peur que les producteurs changent d’avis.

Comment vous êtes-vous préparée pour jouer Lady Di?

J’ai lu toutes les biographies que j’ai trouvées, mais aussi regardé des heures de documentaires. Ensuite, j’ai travaillé avec la chorégraphe Polly Bennett, qui avait aidé Rami Malek à entrer dans la peau de Freddie Mercury pour «Bohemian Rapsody». Nous avons bossé sur les mimiques, la démarche, le regard, l’attitude de la princesse. Au final, c’est la perruque qui a tout changé. Nous en avions plusieurs que l’équipe de coiffeurs a coupées pour que ma coiffure soit la plus proche possible de celle de Diana.

Avez-vous des points communs avec elle?

Je joue Lady Di, mais je ne suis pas elle. C’était intimidant de l’incarner. Nous n’avons qu’un point commun: elle s’appelait Diana Spencer... et Spencer est le nom de mon chien (rires).

Est-ce que vous avez quelqu’un dans votre vie privée qui vous appelle ma princesse?

Non, je suis célibataire et je ne cherche pas à trouver l’amour. De toute façon, ce n’est pas facile de sortir et de faire des rencontres en cette période de confinement. Cela dit, j’ai décidé de penser d’abord à ma carrière d’actrice. Tout cela est nouveau pour moi.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)