La sitcom «Dingue de toi» pourrait faire son retour

La déjà longue liste des retours de séries des années 1990 risque fort de s'étendre. Selon le «Hollywood Reporter», «Dingue de toi» serait sur le point de connaître une 8e saison, 18 ans après sa fin sur NBC. C'est Sony Pictures Television qui travaille sur ce projet. Helen Hunt et Paul Reiser, les héros de la sitcom, devraient reprendre leur rôle.

Plusieurs sources ont confié au magazine américain que la nouvelle saison aurait pour thème le départ de la fille de Jamie et Paul pour l'université et la manière dont le couple gère cette séparation. Diffusée sur NBC de 1992 à 1999, «Dingue de toi» racontait l'histoire d'un jeune couple new-yorkais et de son chien, Murray.

(L'essentiel/jfa)