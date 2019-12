Pas de bol pour Poppy Montgomery

Une saison et puis... plus rien. Poppy Montgomery va devoir trouver un nouveau job après que la chaîne ABC a décidé de ne pas renouveler «Reef Break». Dans cette série estivale, l'actrice australienne jouait le rôle d'une surfeuse et ancienne cambrioleuse mettant ses talents au service du gouvernement.

Lancée le 20 juin 2019 aux États-Unis, le feuilleton coproduit par M6, qui devrait prochainement le diffuser en français, n'a jamais réussi à trouver son public. Moins de 2 millions de téléspectateurs, en moyenne, ont regardé chacun des 13 épisodes diffusés jusqu'au 13 septembre.

Poppy Montgomery est malheureusement habituée à la disparition précoce des séries dans lesquelles elle joue. Elle a dû y faire face à trois reprises pour «Unforgettable». La fiction a été annulée deux fois par CBS, avant d'être récupérée par la chaîne A&E, qui a décidé de l'arrêter après la quatrième saison, en 2016.

(L'essentiel/jfa)