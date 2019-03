«Canal+» lance une offre pour les fans de séries

Lancée dès mardi, l'offre inclura 150 séries et environ 5 000 épisodes, qui seront à 90% en exclusivité totale, a annoncé le groupe lors d'une conférence de presse. Il s'agira de créations originales du groupe Canal+, dont Engrenages, Hippocrate, Versailles, ou Guyane, et prochainement la nouvelle série événement Vernon Subutex, plus des grandes séries internationales comme Killing Eve, L'Amie prodigieuse ou Gomorra, et des séries cultes comme 24H Chrono, Twin Peaks, Buffy ou X-Files, via notamment des accords avec Showtime, FX et Warner.

Cette offre sera proposée à partir de 6,99 euros par mois pour un utilisateur, avec des paliers à 9,99 euros pour deux utilisateurs et 11,99 euros pour quatre. Canal+Series, qui va remplacer le service moribond CanalPlay, sera accessible via la plateforme Mycanal puis progressivement sur les box des opérateurs de télécoms. «Ce n'est pas pour répondre à Netflix. C'est une offre complémentaire à celle des opérateurs américains et d'ailleurs il n'est pas exclu que nous puissions diffuser un jour Netflix», a assuré le patron de Canal+, Maxime Saada.

(L'essentiel/afp)