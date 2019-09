Les vieilles séries s'arrachent à prix d'or

Quelque 500 Millions de dollars pour «The Office», 425 pour «Friends», et bientôt plus d'un milliard pour «The Big Bang Theory»: à l'heure où les plateformes de vidéo en ligne, engagées dans une bataille sans merci, rivalisent de nouveautés, les vieilles séries valent encore de l'or. En 2018, Netflix a produit 140 nouveaux programmes différents. La série la plus regardée? «The Office», une adaptation américaine de la série britannique du même nom, produite par la chaîne NBC et dont le dernier épisode remonte à six ans.

La série arrive très largement en tête, selon le cabinet Nielsen, suivie par «Friends» (1994-2004), loin devant les séries maison de Netflix. En 2021, le géant du streaming devra pourtant se passer des travers drolatiques du manager Michael Scott (incarné par Steve Carell) et de son équipe, qui déménageront sur la nouvelle plateforme vidéo de NBCUniversal, moyennant 500 millions de dollars sur cinq ans. Dès l'an prochain, l'ogre californien devra aussi renoncer à «Friends», qui viendra alimenter la nouvelle plateforme HBO Max de WarnerMedia (groupe AT&T), pour 425 millions, également sur cinq ans.

«Netflix va le sentir passer»

Depuis 2010, lorsque Netflix a basculé dans la vidéo en ligne, chaînes et studios avaient généralement pour politique d'utiliser la plateforme comme une troisième fenêtre, après la diffusion initiale et les rediffusions sur les chaînes classiques, moyen de rentabiliser encore davantage un programme. Mais avec près de 160 millions d'abonnés dans le monde, Netflix menace aujourd'hui directement les acteurs de la télévision historique. En novembre, Apple et Disney vont lancer leur propre plateforme, puis WarnerMedia et NBCUniversal dans les 12 mois à venir.

C'est un changement fondamental pour les séries historiques dont les rediffusions en boucle sur certaines chaînes du câble avaient un peu dilué la valeur. «Netflix va le sentir passer», annonce Dominic Caristi, professeur de communication à l'université de Ball State. Nul ne voit les séries emblématiques des années 90 et 2000 comme susceptibles d'attirer, à elles seules, des abonnés, mais, pour les plateformes, «il s'agit de s'assurer qu'il y a suffisamment de contenu qui vous intéresse», souligne cet expert.

(L'essentiel/afp)