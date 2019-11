Une enquête commune pour nos héros hawaïens

Thomas Magnum et Steve McGarrett faisant équipe pour une enquête: c'est pour bientôt. Le site TVLine a appris qu'un crossover entre «Magnum P.I.» et «Hawaii 5-0» allait être proposé aux téléspectateurs de CBS le 3 janvier 2020 et que le tournage avait déjà commencé. Peter M. Lenkov, créateur de «Magnum P.I.» et producteur de «Hawaii 5-0», a révélé qu'il ne restait plus que quelques scènes à mettre en boîte et a donné des détails sur l'histoire qui permettra aux héros de deux séries de travailler main dans la main.

«Les mecs de "Hawaii" seront à la recherche d'un suspect dans un hôtel, sans savoir que les détectives Thomas Magnum et Juliet Higgins surveillent la même chambre. Magnum et Higgins deviennent des témoins utiles aux gars de "5-0" et les deux mondes entrent en collision», a-t-il confié.

La première partie du crossover se déroulera dans l'univers d'«Hawaii 5-0» et la seconde dans celui de «Magnum P.I.», avec à chaque fois un mélange des personnages des deux feuilletons. «C'est une histoire à enjeux qui ressemblera à un film de deux heures», a assuré Lenkov. Cela faisait plus d'un an que le producteur réfléchissait à ce crossover.

(L'essentiel)