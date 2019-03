Elle accuse «Enquête exclusive» de diffamation

Quand elle a accepté de participer à «Enquête exclusive», Valérie Orsoni s'imaginait que l'émission dans laquelle elle apparaîtrait aurait pour thème son métier de coach sportive et mettrait en avant ses talents et la manière dont elle a géré sa carrière à San Francisco. Quand elle a vu le reportage, la Française a d'abord déchanté, puis s'est carrément mise en colère.

C'est sur Instagram que Valérie Orsoni a expliqué les raisons de son courroux. Elle n'a pas apprécié que l'émission la fasse passer pour une femme qui ne supporte pas les SDF et qui fait tout pour pouvoir s'en débarrasser dans la rue dans laquelle elle vit. Au micro, la coach sportive explique qu'elle et ses voisins se sont «cotisés pour installer des bacs à fleurs et mobiliers urbains pour empêcher l'installation de tentes qui entraîne le trafic de drogue et toute une criminalité qu'ils souhaitent éviter».

«Comment se regarde-t-on dans un miroir le soir quand on traite les gens comme cela?»

Seulement, selon elle, M6 a coupé plusieurs séquences au montage. «Ils ont monté leurs enregistrements pour me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas», a-t-elle écrit, ajoutant qu'elle aidait régulièrement des personnes sans abri et des gens dans le besoin. «Comment se regarde-t-on dans un miroir le soir quand on traite les gens comme cela?», s'est-elle demandé en parlant des journalistes qui l'on suivie.

Le manager de Valérie Orsoni a indiqué à TV Mag que sa cliente réfléchissait à porter plainte contre M6. «Elle se fait dénigrer en la présentant comme une chasseuse de SDF alors que depuis trois ans, elle les aide autant que possible. La voix off est totalement diffamatoire et ne concorde en rien avec la réalité. Aujourd'hui, Valérie Orsoni subit des insultes sur les réseaux sociaux», a-t-il assuré.

(L'essentiel/jfa)