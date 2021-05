Depuis quatre ans, il est le nouvel enfant prodige de Hollywood. À 12 ans, Iain Armitage est la star de la série «Young Sheldon» sur NRJ12 après avoir été l’enfant au cœur de la minisérie «Big Little Lies» avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley.

Sheldon est beaucoup plus futé que moi! C’est un rôle très intéressant car il me permet de faire croire que je suis beaucoup plus intelligent. Il n’y a que mes parents qui savent la vérité (rires). J’adore lire le script de chaque nouvel épisode car j’apprends souvent quelque chose de nouveau. Comme j’ai aussi l’école entre deux tournages sur le plateau, je peux demander à ma prof, Mademoiselle Laura, si j’ai des questions.

Sheldon adore les maths, moi pas du tout (rire). Ma matière favorite, c’est l’histoire. Je ne vois pas beaucoup de similitudes, mais mes parents vous répondraient peut-être différemment. Par exemple, j’ai tellement sauté de joie quand on m’a dit que j’avais été choisi pour «Young Sheldon» que j’ai dû fissurer les murs de ma chambre avec mes bonds dans tous les sens (rires).

Non pas vraiment. Jim m’a parlé en détail du personnage avant le tournage du tout premier épisode car il fait partie des gens qui m’ont choisi pour ce job. Après les premières répétitions, il m’a dit: «Ne change rien, c’est bon. Sheldon est à toi!»

Ils ne m’ont pas forcé, mais soutenu car j’ai montré un intérêt pour le spectacle très tôt. À 4 ans, j’ai commencé à jouer, danser, chanter. J’ai commencé à voir des dizaines de comédies musicales ou pièces de théâtre. À 5 ans, avec l’aide de maman, je postais des vidéos sur YouTube de mes critiques des spectacles auxquels j’assistais en famille. C’est comme ça que des agents m’ont remarqué et proposé de passer des auditions.

Shailene m’a donné un super conseil avant de commencer. Elle m’a dit que jouer devant des caméras, c’était comme être sur une aire de jeux géante.

Sans hésitation, avec Meryl Streep durant «Big Little Lies». Il y avait un piano sur le plateau et j’avais envie de jouer en attendant de tourner. Maman m’a dit que cela pourrait déranger les autres et Meryl a entendu. Elle est venue vers moi en me disant qu’elle adorerait m’entendre jouer. J’ai commencé et elle m’a même rejoint pour être au piano avec moi.

Je ne regarde presque pas la TV. Je préfère me plonger dans un livre durant des heures que de rester devant un écran ou m’intéresser à ce que l’on pense de moi.

