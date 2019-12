Une série en préparation sur le vol MH370

La disparition du vol MH370 de Malaysia Airlines des écrans radars, le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord, est l'une des plus des énigmes de l'aviation. Après avoir été l'objet de plusieurs documentaires, cette affaire sera prochainement au centre d'une minisérie en six épisodes, tournée en anglais et produite par la société de l'animateur Arthur, Alef One, et Banijay Rights. Elle sera diffusée sur une des chaînes de France Télévisions.

Le scénario sera écrit par Gilles Bannier («Engrenages», «Tunnel»), Tim Loane («Versailles») et Laurent Mercier et se basera sur deux ouvrages: «Vol MH370 - Une vie détournée» de Ghyslain Wattrelos, dont la femme et les deux enfants se trouvaient dans l'avion, et «Le vol MH370 n'a pas disparu», de la journaliste Florence de Changy.

« un thriller géopolitique et intime »

Dans un communiqué, Alef One, par la voix de sa cofondatrice Nora Melhi, a indiqué que l'histoire de «Flight MH370» serait racontée du point de vue de Wattrelos, mais aussi de journalistes, de scientifiques, de pilotes, de personnalités politiques et de personnes touchées par la disparition. «Notre but est de faire part d'événements réels en en faisant un thriller géopolitique et intime», a déclaré Nora Mehli.

Si la série sera d'abord diffusées sur France Télévision, Banijay Rights espère bien réussir à la vendre à d'autres chaînes dans le monde.

(L'essentiel/jfa)