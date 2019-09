Clara Morgane prête à animer le dancefloor

Clara Morgane sera dans la 10e saison de «Danse avec les stars» sur TF1 le 21 septembre. La Française de 38 ans, qui maîtrise la danse de cabaret, ne prend pas l'émission à la légère. «La danse de salon, c'est tout un monde. Et on doit relever un pari fou: faire passer un bon moment aux téléspectateurs après trois semaines d'apprentissage», a-t-elle dit au Dauphiné.

Afin de mettre toutes les chances de son côté, l'ex-star du X se réveille tous les matins à 7h pour faire du cardio et de la musculation. Pendant «DALS», qui la tiendra éloignée de la maison, son mari va gérer le quotidien: «Il est extraordinaire et me soutient artistiquement. Il s'occupera bien de notre fille pendant ces semaines d'absence.»

Discrète par rapport à sa vie privée, Clara admet avoir mis «des barrières depuis des années» avec le public. Mais elle espère pouvoir changer cela, avec ce nouveau défi: «J'ai l'impression que grâce à cette émission, les gens vont mieux me connaître. Je suis consciente qu'ils ne me connaissent pas car j'ai toujours voulu me protéger. Aujourd'hui, je suis plus mûre et apte à remercier les personnes qui m'ont toujours suivie sans me juger.»

