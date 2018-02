Une Zazie tout en sobriété pour le premier prime

Petite robe chic et sobre, noire et blanche, décolletée et froufroutante, courte. C'est sous le signe de la sobriété que Zazie, 53 ans, a choisi sa tenue pour marquer son retour dans le fauteuil rouge de coach, lors du démarrage de la septième saison de «The Voice», le 27 janvier 2018. Une sobriété qui a tout de même son prix.

Comme le rapporte Public, le modèle, issu de la collection printemps-été 2018 d'Oud Paris et baptisé «Calix», coûte tout de même la bagatelle de 1200 euros.

La robe telle que présentée sur l'Instagram d'Oud Paris:

Zazie reste tout de même loin des dépenses de Jenifer pour «The Voice Kids», par exemple. Cette dernière avait porté un pantalon multicolore Balmain à 1 595 euros, avec un haut Gucci à 890 euros, ou encore un pull jaune brodé d'un chaton d'une valeur de 1 200 euros à lui seul.

Vous l'aurez remarqué: l'économie de Zazie cette année est peut-être une affaire de couleurs. Après tout, l'an dernier, sa combinaison signée Roberto Cavalli, d'une valeur de 1 750 euros, était on ne peut plus bariolée...

