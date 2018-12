«Daredevil» pourrait renaître de ses cendres

Coup dur pour les fans de «Daredevil»: Marvel et Netflix ont décidé de mettre fin aux aventures du superhéros, après la 3e saison de la série. À l'instar de «Luke Cage» et «Iron Fist» qui ont connu le même sort, la fiction fantastique n'aura pas de suite, à cause de frais de production trop coûteux et d'audiences en berne.

Bouleversés par cette nouvelle, les admirateurs du justicier aveugle ont exprimé leur désarroi sur les réseaux sociaux, en suppliant les producteurs de revenir sur leur décision. Quant aux acteurs de «Daredevil», ils se sont aussi lamentés sur le Net. «Je suis si triste que nous arrêtions de raconter cette histoire. Ce sont surtout les amitiés nouées sur le tournage qui me manqueront chaque jour», a tweeté Deborah Ann Woll, alias la journaliste Karen Page. Amy Rutberg, qui interprète Marci Stahl, a dit avoir été «surprise» par cette décision qui lui a carrément «brisé le cœur».

De son côté, Charlie Cox, qui incarne le démon de Hell's Kitchen, n'a pas encore réagi à l'arrêt de la fiction. Peut-être pour une bonne raison: après avoir remercié dans un communiqué tous les intervenants de «Daredevil», les responsables de Marvel ont annoncé son retour. «Nous sommes impatients de découvrir d'autres aventures de l'Homme Sans Peur», ont-ils écrit. Le verra-t-on alors dans une nouvelle série, ou un film? Le mystère reste entier.

I'm so sad that we won't be continuing this story. Mostly I'll miss seeing the friends I've made everyday. Thank you to every person who contributed to this series over the years. And to @erikoleson because of you we are going out on a high. @Daredevil #Daredevil pic.twitter.com/aVmXu1UwFu— Deborah Ann Woll (@DeborahAnnWoll) 30 novembre 2018

(L'essentiel)