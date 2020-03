Kristin Cavallari de retour dans «The Hills»

Bonne nouvelle pour les fans de Kristin Cavallari et de «The Hills»! L'actrice, qui s'est fait connaître en 2004 grâce à sa participation à «Laguna Beach», puis à son spin-off, «The Hills», a révélé qu'elle allait prendre part à la saison 2 de «The Hills: New Beginnings». «Oui, je vais faire une apparition dans le programme, a-t-elle confié à «Entertainment Tonight». Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire. Je parle toujours trop, c'est ce que les gens attendent de moi.»

L'Américaine de 33 ans, maman de trois enfants, a hâte de commencer le tournage et de retrouver celles et ceux qu'elle a côtoyés entre 2009 et 2010 dans l'émission de MTV, comme Audrina Patridge, Stephanie Pratt et Brody Jenner. Pour le moment, elle ignore ce qui va se passer. «L'équipe de production est nouvelle, alors j'espère que tout ne sera pas autant scénarisé qu'à l'époque, mais on verra», a-t-elle ajouté.

À la fin de «The Hills», en 2010, Kristin Cavallari a joué quelques petits rôles dans des séries et pris part à «Danse avec les stars» aux États-Unis. Puis, en 2018, la téléréalité est revenue dans sa vie. Depuis 2018, la créatrice de la ligne de vêtements et de bijoux Uncommon James partage son quotidien dans «Very Cavallary», sur E!: «Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de ma vie. Pour être honnête, si je l'ai fait, c'est pour mettre ma marque en lumière. Je m'amuse et au final, je suis très heureuse d'être revenue à la téléréalité, mais dans cinq ans ça sera terminé.»

Un extrait de «The Hills: New Beginnings»:

