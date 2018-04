Le Net déteste la nouvelle émission de Karine Ferri

Lundi, Karine Ferri a fait découvrir aux téléspectateurs sa nouvelle émission, «Les plus belles mariées», à 17 h 10 sur TF1. Son concept? Quatre femmes doivent s'affronter pendant une semaine autour de leur tenue pour leur mariage. Chacune d'entre elles est aidée par deux proches pour dénicher sa robe et ses accessoires pour l'événement de sa vie. Au final, les candidates seront toutes jugées et recevront une note de leurs concurrentes.

Si les audiences ont été plutôt correctes pour ce premier épisode, de nombreux téléspectateurs l'ont carrément descendu en flèche sur le Net. Certains trouvent même que ce programme a copié d'autres émissions du même genre sur M6, telles que «La robe de ma vie» et «Les Reines du Shopping». «Entre le plagiat, la ringardise, j'ai tenu 15 secondes, ce qui est déjà un bel exploit. Une belle daube», a tweeté un internaute. «Le verdict est sans appel, c'est un flop», a renchéri un autre. «Je vais regarder jusqu'au bout aujourd'hui, mais je doute que je regarderai demain», pouvait-on aussi lire, ou encore: «Je ne sais pas pour vous, mais moi je me fais bien chier, c'est mou!»

«Les candidats me font rêver»

L'animatrice de 35 ans aura-t-elle eu vent de ces critiques acerbes? Quoi qu'il en soit, la compagne du footballeur Yoann Gourcuff, enceinte de leur second enfant, n'a qu'une idée en tête: briller à nouveau à la télé. Elle se dit même prête à cumuler ses activités. «Présenter "Danse avec les stars" à la rentrée? Si TF1 me le propose, j'accepte! Idem si l'on a besoin de moi à la coanimation de "50 mn Inside" avec Nikos», confie Karine à «TV Mag».

On la verra aussi bientôt dans les émissions en live de «The Voice». «Je m'en réjouis car j'aime beaucoup l'ambiance du direct, l'adrénaline… Tout peut arriver, dit-elle. Les candidats me font voyager et rêver».

(L'essentiel)