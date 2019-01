Steve Carell revient pour se moquer de Trump

L'occasion était trop belle pour la laisser échapper. Connu pour son humour décalé, Steve Carell jouera bientôt dans une sitcom satirique intitulée «Space Force», dont le scénario fait référence à l'un des projets de Donald Trump. En juin 2018, le président des États-Unis avait déclaré vouloir constituer une armée de l'espace. «L'Amérique sera toujours la première dans l'espace», avait-il dit dans le but de devancer la Chine et la Russie. Une aubaine pour l'acteur de 56 ans, qui avait disparu du petit écran depuis la dernière saison de «The Office», diffusée en 2013.

Steve et le créateur de la série qui l'a rendu célèbre, Greg Daniels, produiront donc «Space Force», qui sera diffusé sur Netflix. On ignore encore quand. Le comédien y tiendra le rôle principal, pour lequel il touchera un cachet de 1 million de dollars par épisode. Le teaser, diffusé jeudi sur le Net, ne laisse guère place au doute.

«Le 18 juin 2018, le gouvernement fédéral a annoncé la création d'une sixième division majeure des forces armées américaines, déclare une voix off, alors que l'on voit la Terre depuis l'espace. Le but de cette nouvelle branche est de protéger les satellites en cas d'attaque et d'exécuter d'autres tâches spatiales. Ou un truc du genre». Les internautes sont déjà impatients et enthousiastes. «Je suis sûr que ça va être hilarant!» s'est réjoui l'un d'eux.

Découvrez le teaser de «Space Force»:

(L'essentiel/lja)