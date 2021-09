Le meilleur ami de Carrie Bradshaw est mort

S'il a beaucoup tourné pour la télévision et le cinéma, Willie Garson restera sans doute à jamais l'inoubliable Stanford Blatch, meilleur ami de Carrie Bradshaw, interprétée par Sarah Jessica Parker. C'est la raison pour laquelle tous les acteurs de «Sex and the city» ont confié leur peine après l'annonce de sa mort par son fils mardi.

«Je suis profondément triste», a confié Cynthia Nixon (Miranda). «On l'aimait tous et on adorait travailler avec lui. Il était infiniment drôle à l'écran et dans la vraie vie». De son côté, Kim Cattrall (Samantha) a écrit: «Une si triste nouvelle et une perte terriblement triste pour la famille 'Sex and the City'». Mario Cantone, qui jouait son mari dans la série, s'est dit «dévasté et submergé par la tristesse» indique qu'il «n'aurait pas pu avoir un partenaire plus brillant (...) tu étais un cadeau des Dieux».

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

(mc/L'essentiel)