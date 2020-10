«J’ai découvert les joies du bain!»

Star de «The Right Stuff» disponible sur Disney+, Jake McDorman ne veut pas aller dans l’espace, même s’il joue l’astronaute Alan Shepard, un des héros américains de la conquête spatiale. L’acteur américain de 34 ans avoue préférer des plaisirs plus simples et bien moins risqués dans sa vie.

Pourquoi votre minisérie, «The Right Stuff», est-elle un remake d’un film des années 1980?

L’histoire du programme spatial dans les années 1950 et 1960 jusqu’aux premiers pas d’un homme sur la Lune, c’est une aventure trop fascinante pour ne pas la revisiter. J’incarne Alan Shepard, le plus discret de ceux qui ont été sur la Lune. Sa personnalité était à l’opposée de celle de John Glenn, beaucoup plus connu car il était le portrait de l’Américain parfait durant la guerre froide contre les Russes.

Votre compagne est l’actrice Analeigh Tipton. Est-ce qu’elle dirait que vous ressemblez à l’astronaute Alan Shepard?

Non, car tous les grands astronautes de l’histoire étaient de grands hommes tout aussi doués en sciences et en mathématiques qu’en préparation physique. Ils avaient une chance sur trois de mourir en mission. Je ne pourrais jamais être aussi courageux. En plus, je ne suis pas un macho, ni un gars qui déborde de testostérone ou prêt à se battre au moindre truc. La seule ressemblance est que, comme lui, je suis très compétitif. Il faut l’être pour être comédien et avoir une carrière. Je suis arrivé à 16 ans à Hollywood et chaque audition est une compétition où le meilleur gagne.

Qu’avez-vous appris de «The Right Stuff»?

La fraternité qui existe entre tous les astronautes. On connaît ça dans l’armée, mais c’est encore plus fort à la NASA car vous devez avoir une confiance aveugle dans toute l’équipe. À la moindre erreur, la mort vous attend.

Est-ce que votre série vous a donné envie de partir dans l’espace à présent?

J’ai toujours été fasciné par l’espace, mais enfant c’était plus «Star Wars» qui me donnait envie de conquérir l’espace (rires). En mars 2020, j’ai suivi en direct le lancement de SpaceX avec la retransmission du compte à rebours. J’étais collé à ma télé et quand on est arrivé à 2 minutes du lancement, j’ai commencé à avoir les mains moites. J’étais terrifié pour eux. Donc autant dire que je ne vais pas me porter volontaire pour un voyage vers la Lune de sitôt. Quand il sera aussi simple d’aller dans l’espace que de prendre l’avion entre Londres et Los Angeles, là je prendrais mon billet.

Tous vos projets de tournage ont été interrompus à cause du virus. Comment occupez-vous vos journées en attendant de retrouver les plateaux?

J’ai découvert les joies du bain! Je n’étais presque jamais rentré dans une baignoire de ma vie et j’y passe presque une heure par jour. Ne croyez pas que j’étais sale avant, je prenais des douches quand même (rires). Avec la pandémie, je m’installe dans le bain et je lis des scripts qu’on me propose. Je suis de nature optimiste, mais le seul truc qui m’a empêché de devenir dingue, c’est la course à pied. J’habite au pied des collines de Hollywood et je cours souvent dans Fryman Canyon.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Hollywood)