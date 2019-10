Décès de Pascale Roberts, star de «Plus belle la vie»

Pascale Roberts, second rôle prolifique vue notamment chez Robert Guédiguian au cinéma et dans «Plus belle la vie» à la télévision, est décédée samedi à l'âge de 89 ans. L'actrice est morte à Paris des suites «d'une longue maladie». Dans sa riche filmographie, on trouve notamment «Dupont Lajoie» d'Yves Boisset, «Trois hommes à abattre» de Jacques Deray, «Le Grand chemin» de Jean-Loup Hubert, ou encore «La fille de d'Artagnan» de Bertrand Tavernier, a indiqué dimanche à l'AFP son agent Babette Pouget. La comédienne a aussi collaboré régulière avec Robert Guédiguian depuis le milieu des années 1990.

Elle était devenue très populaire depuis une dizaine d'années avec un rôle récurrent - celui de Wanda Legendre - dans «Plus Belle La Vie». «Elle a dû abandonner il y a deux ans pour des raisons de santé», a exposé son agent à l'AFP.

Tout au long d'une carrière fleuve entamée dans les années 1950, elle a aussi foulé les planches. Elle fut notamment mise en scène par Jean-Louis Barrault dans les années 1960 ou encore Jean-Luc Moreau dans les années 2000. Côté vie privée, elle fut la première femme de l'acteur Pierre Mondy.

(L'essentiel/afp)