Plaza perd un pari coquin lancé à une ministre

Fin octobre, le plus célèbre des agents immobiliers de France s'était élevé contre la suspension des visites immobilières: «Pendant le confinement, les enfants continuent de naître, les amoureux de s'unir, les plus âgés de prendre leur retraite, les jeunes de s'installer et les moins amoureux... de divorcer. Il faudra bien les loger non?», avait-il lancé sur Instagram. «L'immobilier est donc essentiel! Essentiel pour la vie, essentiel pour l'économie!»

Mardi dernier, il avait fait une proposition plutôt coquine à une ministre: «Madame la ministre... Si les visites avec les acheteurs reprennent avant le 1er décembre, j'enlève le bas», avait-il proposé, torse nu, dans une story Instagram à quelques heures de l'allocution d'Emmanuel Macron.

Aucun problème avec la nudité

La ministre déléguée en charge du Logement, Emmanuelle Wargon, lui a répondu avec humour: «Cher monsieur Plaza, j'ai bien peur que nous soyons sur le point de vous faire gagner votre pari...» Le président français a en effet autorisé les visites immobilières à partir du samedi 28 novembre.

Nul doute que Stéphane Plaza tiendra son pari, il n'a en effet aucun problème à montrer l'entièreté de son anatomie: début septembre, il imitait Baptise Giabiconi en Corse et il n'est pas rare qu'il se retrouve dans le plus simple appareil lors des émissions «Maison à vendre» et «Chasseurs d'appart».

Espérons pour Karine Lemarchand que son nouveau colocataire se montre un peu plus pudique. Leurs aventures font rire la Toile depuis que l'agent immobilier a emménagé chez l'animatrice.

(mc/L'essentiel)