Dylan commet une grave erreur mais sauve sa tête

Les épisodes de Koh-Lanta: le combat des héros» se suivent mais ne se ressemblent pas pour Dylan Thiry. Après avoir fait forte impression la semaine dernière, le candidat Luxembourgeois a commis, vendredi, une grosse erreur qui aurait pu lui coûter son élimination au conseil.

La 5e émission commence pourtant bien pour Dylan puisque son équipe des jaunes remporte l'épreuve de confort. Ils gagnent le droit de manger un succulent repas composé de poulet et de frites.

Mais les aventuriers ont à peine le temps de digérer qu'un nouveau défi se présente à eux, à savoir construire un radeau en vue de l'épreuve d'immunité. Les jaunes parviendront-ils à conjurer le sort, eux qui restent sur six défaites de suite? Eh bien, pas du tout, car Dylan et ses coéquipiers trouvent encore le moyen de perdre l'épreuve. Pascal l'a vraiment mauvaise: «C'est une déculottée, je tombe de haut, je ne pensais pas que nous allions perdre aussi rapidement».

Choqués par le geste de Dylan

De retour au camp, Dylan se sent menacé par une élimination, dans la mesure où son équipe se compose de trois anciens rouges (Pascal, Clémence et Alban). Il sait que le prochain candidat qui sera éliminé au conseil sera lui ou Clémentine. Il se met alors en quête d'un collier d'immunité pour assurer sa survie. Mais il se rend alors coupable d'un grosse erreur: il fouille dans le sac de Clémentine pendant son absence, dans l'espoir de trouver ce fameux collier. Problème: Alban, qui a le même sac que Clémentine, le voit et se rend compte instantanément que Dylan touche des affaires qui ne lui appartiennent pas.

Alban va alors voir Pascal pour lui raconter le méfait de Dylan. Pascal et Alban rejoignent alors le Luxembourgeois pour lui faire la morale. Il reconnaît sa faute et s'engage à présenter ses excuses à Clémentine devant tout le monde au prochain conseil. Dylan tient sa promesse. Alors que la plupart de ses coéquipiers s'avouent choqués de son geste, il n'est finalement pas éliminé. C'est en effet la stratégie qui prime: Clémentine étant une jaune, Pascal et Clémence ont peur qu'elle ne vote contre eux lors de la réunification des équipes. Ils décident donc de voter contre elle, ce qui entraîne son élimination. Dylan a eu très chaud.

