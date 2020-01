Bientôt un spin-​​off du «Silence des agneaux»

Vingt-neuf ans après la sortie du «Silence des agneaux», le personnage joué par Jodie Foster devrait avoir droit à sa propre série. CBS souhaite en tout cas qu'un spin-off du long métrage voie rapidement le jour et a donné son feu vert à la production d'un pilote, a-t-elle annoncé durant le Television Critics Association Press Tour, dimanche.

Selon les sources de The Hollywood Reporter, des auteurs ont déjà été engagés et un scénario de la fiction, qui devrait s'appeler Clarice, comme son héroïne, a déjà été écrit.

«Sa bravoure et sa complexité ont toujours éclairé le chemin»

L'histoire se déroulera en 1993, soit un an après les faits racontés dans «Le silence des agneaux. La série est décrite comme une plongée dans l'histoire personnelle de Clarice Starling à son retour sur le terrain entre la poursuite de meurtriers en série et de prédateurs sexuels et le monde politique de Washington.

«Après plus de vingt ans de silence, nous avons la chance de donner la parole à l'une des héroïnes les plus tenaces de l'Amérique: Clarice Starling. Sa bravoure et sa complexité ont toujours éclairé le chemin, même quand son histoire restait cachée», ont écrit les deux scénaristes principaux de la série, Alex Kurtzman («Star Trek: Discovery») et Jenny Lumet, dans un communiqué.

Si «Clarice» est commandée par CBS, elle sera le deuxième feuilleton en lien avec «Le silence des agneaux», après «Hannibal», diffusé entre 2013 et 2015.

(L'essentiel/jfa)