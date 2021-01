«Bridgerton» plébiscité par les amateurs de porno

«La chronique des Bridgerton» ne fait pas seulement un carton sur la plateforme de streaming américaine. Le feuilleton créé par Shonda Rhimes, dont la première saison est visible depuis le 25 décembre, est également très recherché par les amateurs de vidéos X, rapporte «The Sun». Il faut dire que la série qui raconte l’entrée dans le monde d’une jeune fille de bonne famille contient de nombreuses scènes de sexe. Or, une grande partie d’entre elles se sont retrouvées sur des sites pour adultes, comme cela avait déjà été le cas pour «Game Of Thrones».

Selon le tabloïd britannique, les images piratées du feuilleton ont ainsi été vues plusieurs centaines de milliers de fois, et cela ne plaît guère à Netflix. Le diffuseur mène une bataille pour faire retirer les scènes des sites pornos. Certaines ont déjà disparu, mais plusieurs sont toujours en ligne. «Que des images de la série apparaissent aux côtés de ce que le web a de plus obscène à offrir nous a horrifiés et mis en colère, a confié à «The Sun» un membre de la production. Les scènes torrides ont contribué au buzz, mais il s’agit d’un drame basé sur des romans à succès».

Phoebe Dynevor et Regé-­Jean Page, les deux acteurs principaux de «La chronique des Bridgerton», se sentiraient humiliés. «Cette situation est particulièrement pénible pour eux. Ils ont signé pour le rôle de toute une vie et n’ont pas consenti à ce que leur image soit exploitée de cette manière», a indiqué la source du Sun.

(L'essentiel/jfa)