Avec son regard glacial, Natalie Dormer a décroché un rôle sur mesure. Après avoir joué la retorse Margaery Tyrell dans «Game of Thrones», l’actrice incarnera Magda, un démon, dans un spin-off de «Penny Dreadful» intitulé «City of Angels».

L’histoire se déroule en 1938 à Los Angeles et non plus à Londres en 1891. L’être diabolique interprété par l’Anglaise de 37 ans pourra prendre l’apparence de la personne de son choix afin de semer la terreur. On retrouve au casting Daniel Zovatto («Fear the Walking Dead»), Jessica Garza («The Purge»), ainsi que Nathan Lane («American Crime Story»), qui vient d’être engagé pour jouer un policier chargé d’enquêter sur un meurtre effroyable.

Le créateur de la fiction, John Logan, veut donner un ton différent à ce spin-off: «Penny Dreadful: City of Angels» aura une conscience sociale et historique que nous avions choisi de ne pas explorer dans la première série. Nous allons nous attaquer à des problèmes politiques, religieux, sociaux et raciaux, ancrés dans le monde réel», explique-t-il.

L’arrêt de «Penny Dreadful» après trois saisons, en 2016, avait choqué les fans de la série. «City of Angels» leur permettra de retrouver John Clare, créature du Dr Frankenstein, interprété par Rory Kinnear. En revanche, Josh Hartnett, Eva Green et Timothy Dalton, qui jouaient dans la série originale, seront absents. Aucune date de diffusion n’a été fixée.

(L'essentiel)